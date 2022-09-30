Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину представители 50 стран-участниц Генеральной конференции МАГАТЭ выступили с совместным заявлением, призвав Россию остановить ядерный шантаж и немедленно прекратить любые вмешательства на украинских атомных площадках.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Участники конференции отметили, что любые сфальсифицированные референдумы, проведенные РФ в пределах международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее.

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"Мы снова призываем РФ немедленно прекратить все действия против ядерных объектов в Украине для того, чтобы украинские компетентные органы смогли восстановить полный контроль над ними... и для того, чтобы МАГАТЭ безопасно и в полном объеме осуществляло свою деятельность по проверке гарантий в Украине", – говорится в совместном заявлении.

В заявлении подчеркивается, что захват Запорожской АЭС войсками России является главной причиной угроз для ядерной безопасности и физической защиты в Украине.

"Риски ядерных инцидентов будут оставаться высокими, пока Российская Федерация присутствует на площадке Запорожской АЭС. Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотъемлемая часть украинской энергетической системы", — говорится в заявлении.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

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