Такого не было тысячу лет: Калифорния на пороге страшного землетрясения, – ученые

Учёные не готовы прогнозировать точные сроки, но само событие неизбежно.

В некоторых районах Калифорнии тектоническое напряжение достигло самого высокого уровня за последнюю тысячу лет. Это может повысить риск мощного землетрясения, в частности из-за возможного распространения разрыва между соседними разломами. Об этом пишет Futura Sciences со ссылкой на новое исследование.

Калифорния расположена на границе Тихоокеанской и Североамериканской литосферных плит. Они смещаются относительно друг друга примерно на пять сантиметров в год, постепенно накапливая напряжение в горных породах. Когда породы больше не выдерживают нагрузки, происходит внезапное смещение вдоль разлома, которое высвобождает энергию и вызывает землетрясение.

Особое беспокойство исследователей вызывает система разломов Сан-Андреас, которая играет ключевую роль в сейсмической опасности региона. Её разрушительный потенциал продемонстрировало землетрясение 18 апреля 1906 года магнитудой 7,8, которое привело к масштабным разрушениям и пожарам в Сан-Франциско. Тогда погибли около трёх тысяч человек.

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В настоящее время внимание ученых сосредоточено, в частности, на перевале Кахон, где сходятся разломы Сан-Андреас и Сан-Хасинто. Исследовательская группа использовала геологические и исторические данные, чтобы смоделировать изменения в этой зоне в течение последнего тысячелетия.

"Результаты показывают рекордно высокое тектоническое напряжение на перевале Кахон", – отмечается в публикации.

По данным исследования, значительное напряжение накопилось на участках обоих разломов. Это создает риск того, что во время землетрясения разрыв может перейти с одного сегмента на другой, потенциально усилив последствия стихийного бедствия. Последний раз мощное землетрясение в районе этого узла произошло в 1857 году: его магнитуда достигла 7,9.

В то же время точно определить дату следующего крупного землетрясения невозможно. Авторы отмечают, что отдельные участки разлома Сан-Андреас могут приближаться к критическому состоянию, но это не означает, что толчки непременно произойдут в ближайшее время.

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