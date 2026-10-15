Трамп играет с Путиным в 'русскую рулетку' во вред собственной партии, – Axios

Американский президент подрывает рейтинги своей партии, идя на уступки диктатору, которого ненавидят американцы.

Президент США Дональд Трамп активизировал сближение с российским диктатором Владимиром Путиным в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, создавая дополнительные проблемы для Республиканской партии. Об этом пишет Axios.

Издание напоминает, что после телефонного разговора с Путиным в пятницу Трамп в течение пяти дней пошел на ряд дипломатических уступок России. В частности, он объявил о договоренности о приостановке санкций и разрешении на экспорт миллионов тонн российского дизельного топлива.

В субботу американский президент раскритиковал Владимира Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и потребовал смены украинского лидера. На следующий день Трамп неожиданно объявил о немедленном энергетическом перемирии, однако Россия продолжила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

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В понедельник он также отверг сообщения разведки о помощи России Ирану в его военных действиях. А во вторник вновь выступил в защиту соглашения о дизельном топливе, несмотря на опасения, что полученные средства будут подпитывать российскую военную машину.

"Выгоды для России очевидны. Гораздо менее понятно, чего достигают уступки Трампа для безопасности США, европейских союзников или его собственных политических перспектив", – отмечает Axios.

По оценке издания, соглашение вряд ли существенно снизит цены на топливо в США, которые выросли из-за войны с Ираном. В то же время Вашингтон отдаляется от европейских союзников по НАТО на фоне усиления российских диверсий, кибератак и вторжений беспилотников.

Политические риски для республиканцев также растут. Согласно опросу YouGov, проведенному в январе, 81% избирателей, поддержавших Трампа в 2024 году, негативно относятся к Путину. Таким образом, уступки российскому диктатору – это совсем не то, что может понравиться американским избирателям.

Однако в то время как Республиканская партия рискует потерять контроль над Конгрессом, что может заблокировать законодательные инициативы самого Трампа, президент США делает вид, что это не его проблемы.

"Я не баллотируюсь на этих выборах, я уже победил с ошеломляющим убедительным результатом", – написал он недавно в соцсети.

Политика Трампа

Как писал УНИАН, Путин и Трамп могут встретиться на саммите АТЭС в Китае в ноябре. По словам Пескова, встреча пока не согласована, но её возможность будут обсуждать в случае присутствия обоих лидеров.

Также мы писали, что двухпартийная группа сенаторов США призвала Дональда Трампа отказаться от соглашения с Путиным по дизельному топливу и не отменять санкции против энергетического сектора РФ. Они заявили, что такой шаг наносит ущерб интересам США, является "предательством народа Украины" и фактически финансирует российскую войну.

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