В МАГАТЭ сообщили о переговорах со США по ЗАЭС.

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, которая с марта 2022 года оккупирована российскими военными.

Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил в Twitter.

Он проинформировал, что проводит встречу с заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс.

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"В центре внимания – срочное создание охраняемой зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Приоритетом остается работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины, и поддержка США высоко ценится", – написал он.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

15 сентября Совет управляющих агентства, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

Большинство стран мирового сообщества, в частности, США и Европы, призывают создать демилитаризированную зону вокруг ЗАЭС.

Несмотря на это, россияне продолжают обстреливать станцию, осуществляя ядерный шантаж.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированной ЗАЭС находится 500 российских военных и военная техника.

Периодически из-за обстрелов атомные энергоблоки на некоторое время отключаются от энергосистемы Украины и временно работают на резервном топливе. Оккупанты намерены полностью отключить ЗАЭС, чтобы остановить экспорт электроэнергии из Украины в страны ЕС, где она сейчас необходима. Таким образом, РФ хочет усилить давление на страны Евросоюза, чтобы заставить их отказаться от поддержки Украины.

Специалисты по радиационной безопасности неоднократно заявляли, что, в случае аварии на ЗАЭС, последствия могут быть катастрофическими. В зависимости от направления ветра, радиационное облако, кроме Украины, может накрыть как Россию, Беларусь и акваторию Черного моря, так и европейские страны.

Мир еще не сталкивался с подобным ядерным шантажом.