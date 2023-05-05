До завершения сделки осталось менее двух недель.

Очередная сессия переговоров по вопросу гуманитарного коридора для выполнения зерновой сделки зашла в тупик. Она состоялась в пятницу, 5 мая.

Как сообщает The Guardian, причиной отсутствия согласия являются новые условия в отношении кораблей, которые могут экспортировать зерно. Украина, Россия, Турция и ООН не смогли пожать руки и продолжить действие гуманитарной инициативы.

Согласно информации зампред ООН Фархан Хак, регулярные ежедневные проверки ранее разрешенных судов будут продолжаться вплотную до 18 мая – именно тогда завершается действующее соглашение.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что на 10 мая у него запланирован визит в Москву. Там он встретится с Лавровым, а одним из вопросов будет как раз зерновая сделка.

Остановка зерновой сделки: что известно

В июле 2022 года Россия и Украина при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН, в которых предусматривалось возобновление экспорта украинской с/х продукции Черным морем.

25 апреля 2023-го года Москва заявила, что не собирается продлевать зерновую сделку. Кремль решил так поступить после взрыва в бухте Севастополя. В России заявили, что Украина использует гуманитарный коридор для атак по временно оккупированному Крыму.

Из-за рисков блокировки кораблей уменьшилось количество экспорта зерна из Украины. Иностранные соглашения не хотят соглашаться на новые соглашения покупки зерна перед завершением текущей договоренности между Украиной и Россией.

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