Ближайшие переговоры по "зерновому коридору" запланированы в Стамбуле на 10-11 мая.

В Туречинне заявили о возобновлении функционирования Черноморской зернового коридора. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Как сообщили источники в Министерстве обороны Турции, по данным агентства Anadolu, работа Черноморского зернового коридора вновь возобновлена благодаря усилиям Турции. Ранее Украина заявила, что Россия приостановила выполнение соглашения, отказавшись регистрировать Суда, прибывающие в Босфорский пролив.

Ближайшие переговоры по" зерновому коридору " запланированы в Стамбуле на 10-11 мая.

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Зерновая сделка - что известно

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем.

В то же время Россия периодически препятствует реализации инициативы. 17 ноября "зерновая инициатива" продлена еще на 120 дней.

Очередная сессия переговоров по вопросу гуманитарного коридора для выполнения зернового соглашения зашла в тупик. Она состоялась в пятницу, 5 мая.

По состоянию на понедельник, 8 мая, инспекцию в территориальных водах Турции ожидало 90 судов, из которых 62 – Это суда, которые идут под погрузку. Инспекции как входящего, так и исходящего флота приостановлены.

По состоянию на 9 мая, Как сообщил телеканал CNN, Россия блокирует работу зернового коридора, суда с продовольствием не проверялись уже два дня.