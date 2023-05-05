В украинские порты прибывают почти вдвое меньше судов.

Замедление темпов экспорта украинского зерна вызваны завершением срока зерновой сделки. Как сообщает Reuters, покупатели опасаются, что корабли будут заблокированы, если все-таки вскоре не удастся продлить зерновую сделку.

Украина при благоприятных условиях соглашения имела возможность проводить экспорт около 29,5 млн тонн с/х продукции. Наибольшая доля среди этого количества приходится на кукурузу – 14,9 млн тонн, на втором месте идет пшеница – 8,1 млн тонн.

"Однако количество судов, которые приходят, чтобы забрать грузы, сократилось на этой неделе до двух судов в день с трех-четырех судов в среднем в течение последних трех недель", - отмечает СМИ.

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Reuters отмечает, что датская судоходная группа NORDEN является одной из тех, кто отказался отправлять корабли за зерном в Украину из-за опасений, что они там застрянут.

"На данный момент мы не участвуем в этой торговле... Это рискованная область - очень трудно предсказать, что произойдет", — сказал генеральный директор NORDEN Ян Риндбо.

Также издание напоминает, что Россия угрожала выйти из соглашения 18 мая. Пока о продлении официально сообщено не было. Как отметили в пресс-службе генерального секретаря ООН, переговоры о продлении зерновой инициативы должны состояться на следующей неделе в Стамбуле.

Для отправки зерна требуется не менее 9 дней, что включает в себя необходимые проверки.

"Анализ платформы морских и товарных данных Shipfix показал, что количество грузовых заказов – глобальных запросов на доступные суда для перевозки зерна из Украины – упало до 355 в апреле с 489 заказов, отправленных на рынок в марте", - отмечает Reuters.

На данный момент на рынке 107 форвардных заказов на зерно для судов, из них 94 на май и лишь несколько заказов на последующие месяцы, сообщает Shipfix.

"Зерновая сделка": что известно из актуального

В конце апреля россияне выдвинули очередное обвинение в адрес Украины. Москва уверяет, что Киев использует гуманитарные коридоры для атаки портов в оккупированном Крыму.

Недавно министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что 5 мая будут проведены переговоры между Украиной, Россией и Турцией о продлении зернового коридора. Однако запланированное не удалось воплотить.

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