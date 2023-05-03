5 мая 2023 года в Стамбуле состояться переговоры, от которых будет зависеть судьба "зернового коридора".

В случае, если Украина и Россия не достигнут договоренностей в по зерновой сделке во время переговоров в Стамбуле, "зерновой коридор" может прекратить свое существование.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, отметив при этом, что переговоры в Стамбуле запланированы на 5 мая. В случае их неудачного исхода, отгрузки зерна могут быть остановлены уже 18 мая, сообщает CNN Turk.

"Если встреча не внесет положительного вклада, отгрузки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы с мировыми поставками продовольствия", — отметил пресс-секретарь президента Турции.

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Переговоры в Стамбуле и ситуация с зерном

18 марта 2023 года "Зерновое соглашение" по экспорту украинской агропродукции было продлено. Соглашение по "зерновой инициативе" было пролонгировано еще на 120 дней.

20 марта 2023 года Россия выдвинула ультиматум для дальнейшего продления "зернового коридора". Несмотря на договоренность о продлении "зерновой сделки" (о возобновлении соглашения еще на 120 дней стало известно 18 марта 2023 года), Россия фактически остановила экспорт украинского зерна, заблокировав инспекции кораблей в Черном море.

17 апреля Россия снова заблокировала проведение инспекций судов в территориальных водах Турции, следующих по зерновому коридору.

24 апреля 2023 года "Большая семерка" призвала продлить и расширить "зерновое соглашение".

25 апреля 2023 года Россия обвинила Украину в атаке на Севастополь и заявила о том, что может не продлить "зерновую сделку".

5 мая 2023 года заместители министров обороны Турции, Украины и России проведут переговоры по возобновлению действия зернового соглашения. Переговоры пройдут в Стамбуле.

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