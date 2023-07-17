Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зерновой сделки".

Россия официально отказалась продлить действие "зерновой сделки", срок которой истекает сегодня, 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена.

В то же время Росссия оставляет себе лазейку для возвращения в проект в случае выполнения ее требований.

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"Россия незамедлительно вернется к "зерновой сделке" как только касающиеся ее договоренности будут выполнены", - заявил Песков.

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, способен ли повлиять взрыв на Крымском мосту на "зерновую сделку"

Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зерновой сделке". Она добавила, что в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД РФ с детальными разъяснениями российской позиции по "зерновой сделке".

Обновлено 13.00. Как сообщил ТАСС источник в ООН в Стамбуле, Организация уже получила извещение Москвы о приостановке зерновой сделки.

Также ТАСС со сслыкой на посла России в Беларуси Бориса Грызлова сообщает, что посольство РФ в Беларуси утром 17 июля передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке.

"В переданной Киеву ноте Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля", - говорится в сообщении.

Зерновая сделка - что известно

Год назад при посредничестве Турции и ООН была заключена "зерновая сделка", призванная разблокировать экспорт через украинские порты, в том числе и для поставок продовольствия в голодающие страны.

Россия постоянно угрожала выйти из "зерновой сделки", однако несколько раз продлевала ее.

Последний раз сделка была продлена 17 мая сроком на два месяца. При этом РФ заявляла, что не согласится продлевать договоренности после 17 июля без выполнения ряда условий: подключения "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживания активов российских компаний, разблокирования транспортной логистики и поставки запчастей.

16 июля украинский порт покинуло последнее судно в рамках сделки.

Как предположила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сегодняшние взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией самого врага, чтобы, в частности, сорвать "зерновое соглашение".

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