На 32-ю годовщину независимости Украина получила в подарок то, что сейчас ей очень нужно.

Литва выделила новый пакет военной помощи Украине стоимостью в 41 миллион евро. Пакет приурочили к 32-й годовщине Независимости Украины, сообщает Минобороны Литвы.

Отмечается, что ранее Литва уже передала Украине "миллионы боеприпасов и тысячи единиц оружия". Кроме того, с начала года Украина получила вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113 и тому подобное.

"Литва продолжает непрерывную поддержку Украины, которая сегодня празднует 32-ю годовщину своей независимости, а общая сумма военной поддержки Украины с начала войны уже превысила полмиллиарда евро", - заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

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Новая партия помощи в частности содержит боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских радаров, патроны калибра 5,56 мм, генераторы, антидроновые средства и тому подобное. Также Украине будут переданы зенитно-ракетные системы NASAMS, однако не уточняется, являются ли они частью этого 41-миллионного пакета, или же поступят отдельно.

Поставки NASAMS в Украину от Литвы

В конце июня во время визита в Украину президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна закупит и передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Стоимость контракта составляет примерно 9,8 млн. евро.

Вчера Науседа уточнил, что поставка NASAMS в Украину состоится уже в сентябре.

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