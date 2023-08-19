С начала полномасштабного вторжения в Украину полтора года назад Россия уничтожила 44 объекта зерновой инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
"44 зерновые сооружения пострадали от ударов, в частности зернохранилища, элеваторы, кладовые и складские помещения, начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении
Британцы подчеркнули, что после выхода России из так называемой "Черноморской зерновой инициативы" армия агрессора усилила свои атаки по объектам зерновой инфраструктуры, нанеся ряд ударов в частности по Одессе и Николаеву.
Выход РФ из зерновой инициативы
17 июля Россия заявила о своем выходе из зерновой инициативы, объяснив это тем, что ей не выгодна эта сделка. Чтобы вернуться к соглашению, Россия требовала снятия части наложенных на нее санкций.
Уже на следующий день Россия начала массированно обстреливать зерновую инфраструктуру Украины, объясняя это тем, что в элеваторах якобы расположены базы украинских надводных дронов-камикадзе.
В то же время выход России из зернового соглашения и кампания ракетных ударов по зерновой инфраструктуре Украины уже вызвали рост цен на продовольствие в мире. Экономисты прогнозируют ухудшение ситуации.