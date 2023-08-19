Кампания ударов по продовольственной инфраструктуре продолжается с начала вторжения.

С начала полномасштабного вторжения в Украину полтора года назад Россия уничтожила 44 объекта зерновой инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"44 зерновые сооружения пострадали от ударов, в частности зернохранилища, элеваторы, кладовые и складские помещения, начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении

Британцы подчеркнули, что после выхода России из так называемой "Черноморской зерновой инициативы" армия агрессора усилила свои атаки по объектам зерновой инфраструктуры, нанеся ряд ударов в частности по Одессе и Николаеву.

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Выход РФ из зерновой инициативы

17 июля Россия заявила о своем выходе из зерновой инициативы, объяснив это тем, что ей не выгодна эта сделка. Чтобы вернуться к соглашению, Россия требовала снятия части наложенных на нее санкций.

Уже на следующий день Россия начала массированно обстреливать зерновую инфраструктуру Украины, объясняя это тем, что в элеваторах якобы расположены базы украинских надводных дронов-камикадзе.

В то же время выход России из зернового соглашения и кампания ракетных ударов по зерновой инфраструктуре Украины уже вызвали рост цен на продовольствие в мире. Экономисты прогнозируют ухудшение ситуации.

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