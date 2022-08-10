По словам дипломата, работает преступная схема с участием россиян, сирийцев и других.

Краденое украинское зерно за границу перевозят 87 судов.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Работает преступная система, которая постоянно перевозит краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такая преступная сделка, в которой принимают участие, конечно, русские оккупационные войска России в Украине. Конечно, сирийские, российские, в основном, суда, и не только", - отметил Осташ.

Кража зерна из Украины - что известно

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

24 июня 2022 года Евросоюз возложил на Россию полную ответственность за продовольственный кризис в мире.

По состоянию на 10 августа по данным киевской школы экономики, российские захватчики похитили из Украины зерновых и масличных культур более чем на 600 млн долларов.

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