Также лидеры стран ЕС призывают РФ разблокировать Черное море для экспорта украинского продовольствия.

Лидеры стран-членов Европейского союза призывают Россию перестать красть зерно и наносить удары по сельскохозяйственным объектам в Украине.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета, принятых на встрече глав государств и правительств стран-членов ЕС 23 июня в Брюсселе.

В частности, сказано, что Россия путем вооруженной милитаризации вопроса продовольствия в войне против Украины несет единоличную ответственность за глобальный кризис безопасности продовольствия, который она спровоцировала.

"Европейский Совет настоятельно призывает Россию немедленно прекратить наносить удары по сельскохозяйственным объектам и прекратить изымать зерновые, разблокировать Черное море, особенно порт в Одессе для того, чтобы разрешить экспорт зерна и операции коммерческого судоходства", - отмечается в выводах.

Лидеры ЕС заявляют, что с этой целью поддерживают усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В то же время, главы государств и правительств стран-членов ЕС отмечают, что санкции ЕС против России разрешают свободный поток сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также доставку гуманитарной помощи.

При этом, Европейский совет решительно поддерживает усилия в рамках так называемых "линий солидарности" для содействия экспорту продовольствия из Украины через различные наземные маршруты и порты ЕС. Лидеры ЕС призывают Еврокомиссию и страны-члены наращивать их усилия, в частности, в поддержке развивающихся стран, чтобы они переориентировали цепочки поставок.

Кража зерна из Украины - что известно

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

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