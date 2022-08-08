Покупатель остался недоволен пятимесячной задержкой груза.

Украинское зерно прибыло в Ливан, но покупатель отказался от продукции. Теперь отправитель ищет нового покупателя.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Ливане.

Отмечается, что покупатель отказался от зерна из-за задержки поставки на пять месяцев.

"Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту судна Razoni, покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков поставки (более 5 месяцев)", - говорится в сообщении.

Дипломаты указали, что грузоотправитель уже начал поиск нового покупателя зерна, в том числе и за пределами Ливана.

Как сообщал УНИАН, договоренность по безопасным поставкам украинского зерна была достигнута 22 июля в Стамбуле. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

27 июля состоялось открытие Совместного координационного центра. Представители Турции, РФ, Украины и ООН, представленные в центре, будут осуществлять контроль реализации договоренностей.

В соответствии с соглашением, сухогрузы, следующие с грузом зерна и продовольствия из портов Украины, становятся на якорь в заранее обговоренном пункте у входа в Стамбульский пролив. После осуществляется досмотр судна представителями Турции, РФ, Украины и ООН из Совместного координационного центра. После этого корабли продолжают путь в конечный пункт назначения.

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