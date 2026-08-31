Турция объявила о своём плане по возобновлению экспорта зерна через Чёрное море

В стране заявили, что поддерживают контакты с Россией и Украиной.

Турция подготовила план безопасной перевозки зерна через Чёрное море и поддерживает по этому поводу контакты как с Россией, так и с Украиной, заявил в понедельник министр иностранных дел страны Хакан Фидан, передаёт Reuters.

Турция неоднократно выражала готовность возобновить соглашение, заключенное при посредничестве ООН, которое позволило вывезти зерно из Украины во время полномасштабной войны.

"Мы подготовили план и поддерживаем контакты с обеими сторонами по поводу этого плана. Если возникнут необходимые условия, мы будем прилагать усилия, в частности, для достижения еще одного соглашения, подобного зерновому соглашению", – заявил Фидан на пресс-конференции в Стамбуле.

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Турция и Организация Объединенных Наций выступили посредниками в так называемой Черноморской зерновой инициативе, которая была согласована в июле 2022 года с целью обеспечения безопасного экспорта почти 33 миллионов тонн украинского зерна через Черное море.

Россия вышла из соглашения в 2023 году, мотивируя это тем, что её собственный экспорт продовольствия и удобрений сталкивается с серьёзными препятствиями.

Ограничения украинского агроэкспорта – главные новости

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил УНИАН, что из-за блокады черноморских портов украинские фермеры сейчас находятся в худшем положении, чем в начале полномасштабного вторжения.

В то же время, пока украинские порты остаются закрытыми, стоимость ряда продуктов будет падать, говорит УНИАН экономист Олег Пендзин. На внутреннем рынке сложился избыток предложения из-за перепроизводства и отсутствия возможности осуществлять адекватный экспорт сельскохозяйственной продукции в привычных объемах.

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