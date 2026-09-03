Будут ли цены на продукты расти только в Киеве или по всей Украине: ответ министра

В Минагро оценили возможное подорожание и необходимый минимальный набор продуктов.

Цены на продукты будут расти по всей Украине, однако пока нет предпосылок для подорожания продуктов более чем на 2,5% из-за перестройки логистики торговыми сетями. Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Модернизация логистики может привести к потенциальному подорожанию в пределах 2,5% стоимости – это общая макроцифра в национальном масштабе. По отдельным продуктам оно может быть разным, но пока что мы оперируем цифрой в 2,5%. Означает ли это, что могут быть другие факторы, которые могут влиять на цены? Могут. Энергетика может влиять, что-то еще", – объясняет чиновник.

Также министр прокомментировал возможность резкого подорожания отдельных групп товаров, в частности, мяса.

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"Пока что мы, с точки зрения ежедневного мониторинга и других факторов, не видим оснований для подорожания на 20–30%. Но ситуация может меняться. Достаточно ли у нас на сегодняшний день внутреннего производства, в том числе и кормовой базы? Достаточно. Но влияет ли на себестоимость кормовой базы текущая ситуация, в частности колебания на рынке топлива? Влияет", – отмечает Высоцкий.

Стоит ли ожидать дефицита продуктов

Чиновник в очередной раз подчеркнул, что дефицита продуктов нет и быть не может.

"Долгосрочного исчезновения с прилавков тех или иных продуктов не предвидится. Могут быть краткосрочные, связанные со сложностями в логистике. Но с точки зрения объемов производства в настоящее время не предвидится долгосрочного дефицита ни по одному из видов продуктов", – напоминает Высоцкий.

Что касается логистики, то по торговым сетям она больше всего пострадала в Киевской и Днепропетровской областях.

"Финансовые убытки на сегодняшний день компании окончательно не смогли подсчитать. По крупным складам одномоментный удар может составить от 3 до 5 миллиардов гривень убытков. То есть речь идет о десятках миллиардов гривень", – указал министр.

Решением ситуации является переход на максимально прямые поставки, уверен чиновник.

"Это максимальные поставки "с колес". То есть непосредственно от производителя до точки реализации. Промежуточные решения – это использование складов меньшего масштаба, более рассредоточенных", – объясняет Высоцкий.

Он также прокомментировал, необходимо ли сейчас формировать запас продуктов.

"Ничего нового из того, что нужно иметь, в принципе, в условиях войны, не изменилось. Нужно иметь минимальный запас. Недельный – точно", – подытожил глава Минагро.

Дефицит продуктов в Украине – главные новости

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что Украина будет обеспечена овощами борщевого набора. По его словам, на сегодняшний день для нужд украинцев доступно необходимое количество овощехранилищ.

В свою очередь первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран заявил, что в Украине нет дефицита продуктов. Все сообщения об этом или о так называемом "голоде" – работа враждебных СМИ и местных "полезных идиотов", считает он.

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