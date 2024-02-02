Рост цен связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне относительно низкого их предложения.

В Украине сейчас тепличный огурец поступает в продажу по 90-120 грн/кг, а это в среднем на 24% дороже, чем неделей ранее.

Как сообщили на аналитической платформе EastFruit, повышение цены в данном сегменте участники рынка связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне относительно низкого их предложения.

Аналитики отметили, что вторая половина этой недели отмечена заметным повышением активности оптовых компаний в отношении тепличного огурца, тогда как его выборка в украинских тепличных комбинатах остается минимальной.

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Импортеры считают, что огурец будет и дальше дорожать, при этом рост цен продлится, как минимум, до конца февраля. Основанием для таких предположений служит тот факт, что пока у импортной продукции практически нет конкурентов на украинском рынке. Потому что сезон продаж у большинства отечественных комбинатов еще не начался, и местная продукция будет стоить несколько дороже импортной прежде всего из-за более высокой себестоимости.

По данным экспертов, годом ранее тепличный огурец в Украине предлагался к продаже в среднем на 38% дешевле, чем сегодня.

Цены на овощном рынке – последние новости

За прошедшую неделю в Украине подорожали на 20% томаты, которые завезены из Турции.

Также подешевела свекла, он поступает в продажу по 10-14 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Одновременно цены на картофель достигли впечатляющей отметки в 18-23 гривны за килограмм, что в четыре раза превышает ценовые показатели прошлого года.

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