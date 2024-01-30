Даже по мере снижения цены активность покупателей остается достаточно низкой.

В Украине сейчас столовая свекла поступает в продажу по 10-14 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, при этом даже по мере снижения цены активность покупателей остается достаточно низкой.

"Поводом для разочарования фермеров является тот факт, что на фоне уверенного повышения спроса на эти корнеплоды в течение последних нескольких недель в последнее время отпускные цены в данном сегменте не просто перестали расти, а начали стремительно снижаться. Если еще до середины января свекла в украинских хозяйствах дорожала, то уже к концу текущего месяца украинские фермеры вынуждены снижать цены под влиянием крайне низкого спроса", – говорится в сообщении.

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Но в то же время, по словам аналитиков, сейчас этот овощ стоит все же в среднем на 70% дороже, чем в конце января 2023 года.

Цены на овощи в Украине – последние новости

В январе в Украине выросли цены на ряд овощей. Так, в середине января за неделю цены на свеклу выросли в среднем на треть. Они на 74% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Сейчас, если сравнивать с прошлым годом, то картофель на внутреннем рынке уже реализуется в среднем в 4 раза дороже. Большинство крупных игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен в этом сегменте.

В то же время за прошедшую неделю в Украине подорожали на 20% томаты, которые завезены из Турции.

Зато по состоянию на 26 января основные продажи тепличного огурца осуществлялись по 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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