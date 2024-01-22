Сейчас не стоит готовиться к негативному сценарию со стоимостью огурца, уверяет эксперт.

В первой декаде января 2024 года импортные огурцы стоили 67-80 гривень, что на 18-20% выше, чем в прошлом году. В то же время цены на отечественный тепличный огурец составляют 158-160 гривень, что превышает на 40% прошлогодние цены.

Об этом сообщила в комментарии "Телеграфу" руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. По словам эксперта, пока не стоит готовиться к негативному сценарию со стоимостью огурца, ведь такая ситуация была вызвана сезонностью и не повлечет дальнейшего дефицита товара.

Она отмечает, что подорожание продукции произошло также из-за:

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затраты на производство, в частности на энергоносители (теплицы, в которых требуется освещение, водоснабжение и другие ресурсы для поддержки роста);

импорт. Большая часть товара на рынке является продуктами из Турции, а стоимость такого огурца зависит от валютных курсов, транспортных расходов и международных экономических условий;

спрос и предложение. Зимой высокий спрос на свежие овощи, в частности огурцы, при ограниченных возможностях выращивания, ведет к росту цен;

погодные условия.

Попович добавила, что в середине января стоимость огурца уже снизилась 15-20% благодаря потеплению.

Цены на овощи на украинском рынке

В Украине ускоряются темпы роста цен на картофель. Это привело к первым в этом сезоне оптовым поставкам продукции из-за рубежа. Так, с 4 января начали поступать крупные партии продукции из Польши, а также из Литвы и Латвии.

По состоянию на вторник, 16 января 2024 г., цены на свеклу на рынке Украины с конца предыдущей недели выросли в среднем на треть. Они на 74% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В четверг, 18 января, отпускные цены на капусту уже поднялись до 8-13 грн/кг ($0,21-0,34/кг), что на 30% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

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