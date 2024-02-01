Стоимость картофеля сейчас составляет 18-23 грн/кг, что в четыре раза выше, чем в прошлом году.

Стоимость картофеля продолжит расти весной, поскольку импортируемые продукты, поступающие на рынок, не будут иметь низкой цены.

Как сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, сейчас цены на картофель достигли впечатляющей отметки в 18-23 гривны за килограмм, что в четыре раза превышает ценовые показатели прошлого года.

Она объясняет, что причины скачка цен связаны с: сложностями с выращиванием картофеля из-за непредсказуемых погодных условий, которые побудили фермеров пересмотреть свои аграрные приоритеты в пользу других овощей; уменьшением урожая в Европе; качеством продукции, не соответствующей требованиям длительного хранения.

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"Обстоятельства свидетельствуют о сложной динамике на рынке картофеля в Украине, где ценовая волатильность обусловлена как внутренними производственными вызовами, так и внешними торговыми факторами", – подчеркнула Попович.

Текущие цены на овощи в Украине

За прошедшую неделю в Украине подорожали на 20% томаты, которые завезены из Турции.

Зато по состоянию на 26 января основные продажи тепличного огурца осуществлялись по 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Также подешевела свекла, он поступает в продажу по 10-14 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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