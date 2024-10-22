Для приготовления можно взять любые макароны.

Часто остается несколько кусков курицы, которые уже не хочется просто так доедать. В этом случае прекрасно подойдет этот рецепт пасты.

Как пишет BBC Good Food, этой порции достаточно для двух человек, а на приготовление уйдет менее 15 минут.

"Это вдохновлено приятными вкусами традиционных начинок для куриных пирогов. Эта легкая сливочная куриная паста идеально подходит для использования остатков жареной курицы", - отмечается в рецепте.

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Для его приготовления можно выбрать любые макароны. Список продуктов выглядит следующим образом:

макароны - 180 г;

остатки жареной или запеченной курицы - 150 г;

мука - 1 ст.л.;

сливочное масло - большой кусочек;

грибы - 8 шт;

репчатый лук - половинка;

сливки - 1,5 ст.л;

соль и перец.

Отварите макароны в подсоленной воде. В это время приготовьте соус. Курицу порежьте на маленькие кусочки. Добавьте к ней муку и приправьте специями. На сковородке растопите масло. Туда добавьте грибы и лук. Обжаривайте пять минут.

Уменьшите огонь, добавьте курицу и перемешайте. Когда она прогреется, добавьте сливки и приправьте по вкусу.

Слейте пасту, оставив шесть-восемь столовых ложек воды. Переместите макароны к соусу и постепенно добавляйте воду от пасты, пока не получите желаемую консистенцию.

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