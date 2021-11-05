Палец ребенка сильно опух, врачи никак не могли снять обручальное кольцо.

Во Львове мальчик неудачно померил мамино кольцо и не смог снять золотое украшение с пальца. Его отвезли в больницу, однако даже медики не могли ничего сделать. Пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Так, 11-летний мальчик решил померить мамино обручальное кольцо, однако уже скоро очень пожалел о своем "эксперименте". Он не мог снять с пальца украшение, поэтому его отвезли в больницу. Медики пытались помочь мальчику, однако у них ничего не получилось. Тогда они были вынуждены звонить спасателям.

Читайте такжеСупруги вырастили гигантский картофель и дали ему имя (видео)На помощь мальчику пришли работники ГСЧС. Спасатели сначала распилили кольцо пилой, а затем очень осторожно продолжили разрезать украшение. Палец ребенка сильно опух и начал синеть, поэтому "операцию по освобождению" проводили постепенно, чтобы не травмировать мальчика.

Кольцо удалось снять, жизни ребенка ничего не угрожает. Однако его мать уже не сможет носить ювелирное изделие - украшение распилили.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине мужчина надел на детородный орган золотое кольцо. Снять украшение он не смог, поэтому ему понадобилась помощь.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко