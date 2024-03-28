Паола Ловисетти Скамигорн, повар и основатель Passion and Cooking, поделилась собственным методом приготовления "любимого" блюда Элтона - ризотто с окунем.

Элтон Джон 25 марта отпраздновал свой 77-й день рождения. Вероятно, в этот день он полакомился своим любимым блюдом - ризотто.

Как пишет Ехргеѕѕ, приготовление ужина по этому рецепту займет всего 30 минут. Отмечается, что Элтон Джон настолько любит ризотто, что даже отправил своего личного шеф-повара в Италию брать уроки кулинарии у шеф-повара Лучано Паролари, который специализируется на этом блюде.

Паола Ловисетти Скамигорн, повар и основатель Passion and Cooking, поделилась собственным методом приготовления "любимого" блюда Элтона - ризотто с окунем.

Видео дня

"Ризотто с филе окуня - фирменное блюдо моего любимого озера Комо. Это один из моих любимых местных рецептов - вкусное блюдо, приготовленное с простым ризотто и жареным местным пресноводным окунем, приправленным маслом и шалфеем", - отметила она.

Чтобы приготовить это блюдо нужно взять:

рис - 300 г;

несоленое сливочное масло - 130 г;

белое сухое вино - 240 мл;

филе окуня - 16 кусочков (по 3-4 шт. на человека).

лук шалот - 1 шт;

овощной бульон - 1 л.;

шалфей - 8 листьев;

немного муки;

соль и перец.

Вылейте овощной бульон в кастрюлю и разогрейте его на среднем огне. В соседней кастрюле разогрейте 50 г масла и добавьте мелко порезанный шалот. Готовьте на среднем огне 2 минуты и добавьте рис. Тщательно перемешивайте его несколько минут - он должен покрыться маслом. Далее добавьте вино и продолжайте помешивать, пока оно полностью не поглотится.

Далее добавьте половник или два разогретого овощного бульона к рису. Он должен полностью покрыться жидкостью. Когда большая часть испарится, добавьте снова. Пока ризотто готовится, вымойте рыбу и просушите ее бумажными полотенцами. Далее обмокните в муку и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки. Посолите и выньте из сковородки.

Снимите кастрюлю с ризотто с огня, когда оно будет готово примерно через 15 минут и станет кремовым и нежным. Добавьте 30 г сливочного масла и продолжайте помешивать, чтобы оно смешалось с ризотто. Добавьте специи и оставьте блюдо отдохнуть на две минуты.

В это время поместите остальное масло (50 г) и нарезанные листья шалфея в сковороду. Обжаривайте на среднем огне в течение двух минут. Масло должно растаять, но не менять цвет. Поместите ризотто на разогретую тарелку, выложите сверху филе окуня, а затем полейте шалфейным маслом.

Любимые блюда известных людей

Ранее УНИАН рассказывал, какие два ингредиента, которые любила есть Елизавета II. Британский шеф-повар Джефф Бейкер, который готовил для покойной королевы Елизаветы даже раскрыл секреты приготовления картофеля.

Также сообщалось, как приготовить любимое блюдо Ивана Франко.

Вас также могут заинтересовать новости: