Dove угодила в расистский скандал: показала рекламу, в которой чернокожая женщина превращается в белую (фото)

Рекламу, которую потребители ожидаемо назвали расистской, компания Dove опубликовала на своей странице в Facebook. В ней чернокожая девушка снимает с себя одежду и превращается в белую.

Может быть, рекламу и не приняли бы за оскорбительную, только компания таким образом прорекламировала мыло, передает Medialeaks.

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Только после публикации отмывать репутацию пришлось уже самому производителю. После того, как на рекламу обратила внимание известная визажистка Найтемуа, клиенты завалили компанию гневными сообщениями и пришлось оправдываться, мол, вы не так поняли рекламу. Извинения Dove принесла в своём официальном аккаунте в Twitter: "Смысл картинки, которую мы разместили в Facebook, — в одинаковом отношении к женщинам с кожей разного цвета, но его восприняли неправильно. Нам очень жаль, если это кого-то обидело".

Однако подписчики не особо поверили в искренность компании. Оправдание не прокатило.

Как пишет Independent, люди не просто так не поверили в откровенность компании. Дело в том, что раньше Dove уже попадалась на рекламе с похожим неоднозначным контекстом. В прошлый раз компании тоже пришлось извиняться, и оправдание было похожим. Dove говорила, что все три женщины призваны показать преимущество продукции и никакого расизма тут нет.