Президент Украины Владимир Зеленский допускает вторжение России в одну из стран НАТО, поскольку лидеру РФ Владимиру Путину надо будет показывать "успехи" своему народу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции. Президента спросили, возможно ли, по его мнению, что Россия вторгнется в другую страну, в частности, страну НАТО.
"Да, я считаю, что это возможно. И это может произойти", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что в Украине для Путина массированного реванша не получится. "По крайней мере, мы будем бороться. И если будет поставка оружия - будем более сильными. А ему надо будет показывать успех. И все понимают, что он может быть там, где есть слабое место и желательно, чтобы это еще и были государства, которые до этого имели влияние Москвы, еще в советское время. И где есть те или иные неурядицы, то есть те или иные конфликты, сепаратные институты. Такой, вы знаете, пример Молдовы", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что украинская разведка перехватила документ о плане сменить руководство этого государства. "Давайте подумаем, каким образом они это могут сделать? Я не вижу границ с Россией. То есть будет высадка, где она может быть? Мы говорим об атаке из Приднестровья, или атаке Кишинева. И они могут это делать и развивать это направление", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Россия все время провоцирует. "Они провоцируют постоянно. С самого начала войны были выстрелы с территории Приднестровья в нашу сторону. Они хотели, чтобы мы зашли", - сказал глава государства.
Сейчас, по его словам, "вбрасывают" другое - что на границе Приднестровья и Украины якобы видят "недоразумения" и что Украина собирается зайти на территорию Приднестровья.
"Поэтому я считаю, что Россия будет добиваться каких-то успехов. Ракета пересекла воздушное пространство Румынии. То есть они будут делать такие шаги. Я считаю, что желательно предотвращать такие возможности усилением - оружие, санкции и все соответствующие шаги", - подчеркнул Зеленский.
Российское вмешательство - ситуация в Молдове
Как сообщал УНИАН, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила планы Кремля о дестабилизации ситуации и захвате власти в Молдове. Эти сведения Киев тут же передал Кишиневу.
В Службе информации и безопасности Молдовы подтвердили, что получили от Украины развединформацию о планах Кремля по захвату власти в стране.
Позже президент Молдовы Майя Санду рассказала подробности планов Москвы. Она заявила, что Россия планирует осуществить госпереворот в Молдове. Для этого Москва может использовать протесты - "оппозиции", привлекая к ним людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, балканских стран. Эти люди должны будут атаковать правительственные здания с целью смены власти в стране.
Между тем, новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья "путем вывода российских войск", после чего необходимы экономическая и социальная интеграция граждан. Он призвал не игнорировать существование реальной опасности эскалации военных или гибридных операций. При этом Речан назвал нейтралитет не более чем "инструментом внешней политики".