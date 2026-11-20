Конкретный источник металла установить так и не удалось.

Ученые установили, что кинжал из гробницы Тутанхамона изготовлен из железа, которое имеет метеоритное происхождение.

Как пишет forschung-und-wissen.de, кинжал был обнаружен в 1925 году среди погребальных пелен мумии Тутанхамона; ключевые исследования состава металла были проведены в 2016 и 2022 годах. Содержание никеля и кобальта в клинке настолько велико, что его происхождение из железного метеорита считается доказанным фактом.

Тутанхамон правил в XIV веке до нашей эры – в эпоху позднего бронзового века. В то время железо в долине Нила было редкостью, тогда как медь, бронзу и золото здесь обрабатывали уже давно. Широкое использование выплавленного железа в восточном Средиземноморье началось лишь примерно после 1200 года до нашей эры. Таким образом, царский кинжал относится к той эпохе, когда качественный железный клинок был чем-то исключительным даже для фараона.

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Никель и кобальт указывают на железный метеорит

В 2016 году было проведено исследование, позволившее установить происхождение металла с помощью портативного рентгенофлуоресцентного анализа. Исследователи изучили два участка клинка, откалибровав полученные данные по результатам анализа одиннадцати известных железных метеоритов и одиннадцати сертифицированных образцов стали.

Было установлено содержание никеля – 10,8 ± 0,3 мас. % – и кобальта – 0,58 ± 0,04 мас. % (измерение концентрации, показывающее, сколько граммов вещества содержится в 100 граммах всей смеси). Такое соотношение этих двух элементов также характерно для железных метеоритов. Согласно данным, приведенным в исследовании, в историческом железе, полученном из земных руд до XIX века, доля никеля составляла менее 4 %, тогда как в железных метеоритах она зачастую варьируется от 5 до 35 %. В совокупности эти показатели служат веским химическим доказательством внеземного происхождения железа.

При этом, по мнению исследователей, работавших в 2016 году, высокое качество изготовления клинка, отличающегося удивительной равномерностью формы, свидетельствует о значительном опыте мастеров в работе с этим необычным материалом. Метеоритное железо не требовало выплавки из руды, однако из-за своего природного состава и возможных хрупких включений оно поддавалось обработке лишь с определенными ограничениями.

Анализ 2022 года: реконструкция процесса ковки

В 2020 году вторая группа исследователей изучила кинжал в музее. На основании сохранившейся кристаллической структуры и потери серы исследователи сделали вывод, что металл подвергался нагреву, а затем ковке. Температура в процессе обработки достигала как минимум 700 °C, но не превышала 950 °C. При более сильном нагреве, как полагают авторы, выявленные ими структурные особенности были бы разрушены или существенно изменены.

Конкретный метеорит остается неизвестным

Химический состав клинка Тутанхамона определенно указывает на его связь с железными метеоритами, однако этого недостаточно для идентификации какого-либо конкретного метеоритного падения. Многие метеориты содержат схожие доли никеля и кобальта, к тому же структура металла была изменена в процессе ковки. Неизвестны ни место находки метеорита, ни торговый путь, по которому попал исходный материал. Достоверно установлены лишь внеземное происхождение железа.

Ранее УНИАН рассказывал, что осколки метеоритов могут стоить дороже, чем золото. В зависимости от их происхождения и характеристик цены могут достигать до 5000 евро за грамм.

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