Отмечается, что российский "Калибр" выпустили с корабля возле Крыма.

Власти Румынии заявили, что российские ракеты не заходили в воздушное пространство их страны. Ближайшая точка к границе находилась в 35 километрах.

По данным минобороны Румынии, система воздушного наблюдения ВВС Румынии зафиксировала воздушную цель, которую запустили из акватории Черного моря с российского корабля, "скорее всего, крылатую ракету". Отмечается, что судно находилось вблизи Крымского полуострова.

При этом румынские военные заверили, что ракета "ни разу не пересекала воздушное пространство Румынии", а развернулась в воздушном пространстве Украины, Молдовы и повторно вошла в украинское воздушное пространство.

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"Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы", - говорится в сообщении.

Ракетная атака РФ на Украину 10 февраля - что известно

10 февраля в Украине объявили воздушную тревогу из-за массированной ракетной атаки россиян. Оккупанты подняла в воздух авиацию, а в море вывели корабли с ракетами "Калибр".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в 10:18 российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, а примерно в 10:33 они пересекли воздушное пространство страны НАТО - Румынии.

При этом в Воздушных силах Украины заявили, что украинские защитники могли сбить эти ракеты, но это несло угрозу жителям другого государства.

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