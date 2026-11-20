Людей просят по возможности ограничить пребывание на улице.

Сегодня, 20 ноября, в Одессе из-за сильного ветра массово падают деревья, уже есть сообщения о пострадавших. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"В Одесской области сохраняются сильные порывы ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 19–24 м/с, а вдоль побережья – до 25–28 м/с", – заявил Кипер.

По его словам, уже есть четверо травмированных в результате падения деревьев. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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"Прошу жителей и гостей области быть внимательными: по возможности ограничьте пребывание на улице, не ходите под деревьями, держитесь подальше от рекламных конструкций, линий электропередач и других потенциально опасных мест", – подчеркнул чиновник.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, среди пострадавших – две женщины, которых "скорая" увезла до прибытия спасателей. Сотрудники ГСЧС освободили проезд, убрав деревья.

В мэрии Одессы сообщили, что в городе, по состоянию на 14:00, зафиксировано 41 дерево, поваленное в результате сильного ветра. Коммунальные службы работают на местах и устраняют аварийные ситуации. В связи с ухудшением погодных условий одесситов призывают соблюдать правила безопасности: ограничить передвижение по городу, особенно детям, пожилым людям и беременным женщинам; не ходить вблизи деревьев, из-за сильных порывов ветра возможно падение веток; не оставлять автомобили под деревьями и вблизи линий электропередач.

Местные Telegram-каналы публикуют видео с последствиями непогоды. На одном из них можно увидеть, как в Одессе огромное упавшее дерево перекрыло дорогу.

На другом видно, что дерево упало на автомобиль. В частности, по словам очевидцев, на улице Старопортофранковской дерево раздавило автомобиль и зажало внутри 55-летнюю женщину. Пострадавшая с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга была доставлена в больницу.

На улице Крымской дерево упало на машину с семьей, в том числе с маленьким ребенком – 30-летняя женщина получила ушибы. Там же, в Молодежном сквере, дерево придавило 78-летнего мужчину.

"Он жив, но госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмой грудной клетки и множественными переломами ребер", – говорится в сообщении.

Напомним, на пятницу, 20 ноября, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Украинский гидрометцентр сообщил, что непогода охватит почти всю страну. В частности, днем, за исключением северной части страны, порывы ветра составят 15–20 м/с, в южной части страны – до 24 м/с. По данным синоптиков, в связи с этим введен I уровень опасности, желтый.

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