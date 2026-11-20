Снижение объемов переработки "черного золота" может также повлиять на поставки на мировые рынки.

Все больше регионов Российской Федераци вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на АЗС в связи с новой волной украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы, пишет Reuters.

По данным источников в отрасли, в результате ударов совокупные объёмы переработки нефти на НПЗ России сократились на 45% с конца октября. Снижение объемов переработки "черного золота" может также повлиять на поставки на мировые рынки и ограничить способность Москвы выполнить соглашение об экспорте дизельного топлива в США и другие страны.

Отмечается, что временно аннексированный Россией украинский полуостров Крым оказался одним из наиболее пострадавших регионов. Там уже ввели нормирование топлива ещё до того, как Украина нанесла на этой неделе серию ударов, в результате которых был выведен из строя участок автомобильной дороги на Крымском мосту.

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По словам так называемого губернатора Севастопольского района Крыма Михаил Развожаев, с 10 ноября на ряде АЗС продажа бензина ограничивается одним полным баком и 20 литрами в канистрах. Он заявил, что меры введены, чтобы люди не набирали канистры по несколько сотен литров, что приводит к образованию очередей и мешает другим купить топливо.

Кроме того, по данным местных властей, сибирский город Томск с прошлой недели ограничил продажи бензина и дизеля до 30 и 50 литров соответственно.

19 ноября город Пенза, расположенный в 770 км к юго-востоку от Москвы, ограничил продажу бензина до 50 литров, а дизельного топлива – до 200 литров на одно транспортное средство. По крайней мере, еще шесть других регионов ввели ограничения в начале ноября.

Дефицит бензина в России - последние новости

14 ноября сообщалось, что за то время, пока Украина не наносила удары по российским НПЗ, нефтяные компании могли накопить дополнительные резервы.

18 ноября стало известно, что новые удары украинских беспилотников по российским НПЗпривели к сокращению совокупных объемов переработки нефти в России на 45% по сравнению с показателями конца октября.

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