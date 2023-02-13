Президент Молдовы рассказала о планах РФ осуществить в стране государственный переворот, подробности о котором получила от украинской разведки.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове. Для этого Москва может использовать протесты "оппозиции", привлекая к ним людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, балканских стран.

Эти люди должны будут атаковать правительственные здания с целью смены власти в стране. Об этом Санду заявила сегодня на пресс-брифинге ссылаясь на полученные от Украины разведданные, пишет Newsmaker.

"План России на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", - рассказала она.

Президент Молдовы сообщила, что с помощью протестов оппозиции Россия намерена совершить госпереворот и сменить власть в Кишиневе.

"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории", - сказала Санду.

Глава государства отметила, что "при осуществлении плана преступники рассчитывают на некоторые внутренние силы, в частности, на преступные группировки, такие как партия "Шор", некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов и людей, известных своими связями с Плахотнюком".

По словам Санду, цель этих действий - "свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе и смена ее на нелегитимную", пророссийскую, "чтобы остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".

Президент заявила, что парламент Молдовы должен как можно скорее принять законопроекты, которые предоставят Службе информации и безопасности, а также прокуратуре необходимые инструменты "для более эффективной борьбы с рисками безопасности страны".

"Все, кто участвует в таких акциях, и кто их защищает, необходимо привлечь к ответственности", - добавила глава государства.

Санду призвала граждан быть бдительными и доверять официальной информации, так как "наиболее агрессивной формой атаки является информационная атака".

Российское вмешательство - ситуация в Молдове

Как сообщал УНИАН, 9 февраля президент Украины Владимр Зеленский во время визита в Брюссель рассказал, что украинская разведка добыла планы Кремля касательно дестабилизации ситуации и захвата власти в Молдове. Эти сведения Киев тут же передал Кишиневу.

В Службе информации и безопасности Молдовы подтвердили, что получили от Украины развединформацию о планах Кремля по захвату власти в стране. Но отказались раскрыть подробности, сославшись на секретность, нарушение которой может сорвать проведение некоторых оперативных мероприятий.

Напомним, в ноябре 2022 года Майя Санду обвинила российские спецслужбы в попытках расшатать ситуацию внутри страны. Они для этого используют пророссийские молдавские партии. Санду подчеркнула, что попытки Кремля вмешаться во внутренние дела Молдовы не являются чем-то новым. Так, за организацией последних протестов в стране стояли именно спецслужбы РФ.

А в конце декабря Санду заявила, что ей "нечего обсуждать с государством-агрессором", комментируя возможность переговоров с российскими властями. Она отметила, что не видит возможности поддерживать с РФ конструктивные отношения после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее руководитель Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ заявил, что Россия планировала вторгнуться на территорию Молдовы в начале 2023 года. Реализация этих планов зависит от развития войны в Украине, и риск вторжения РФ в Молдову будет сохраняться в этом году.

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