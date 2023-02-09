Молдавские правоохранители обнаружили диверсантов благодаря информации, полученной из Киева.

Украина действительно передавала Молдове развединформацию о планах Кремля по захвату власти в стране. Эту информацию журналистам издания NewsMaker подтвердили в Службе информации и безопасности Молдовы.

"СИБ подтверждает, что, как на основании информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и в результате оперативной работы службы, обнаружили диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдовы, дестабилизацию и нарушение общественного порядка", – заявили в ведомстве.

Молдавские правоохранители отказались раскрыть подробности, сославшись на секретность, нарушение которой может сорвать проведение некоторых оперативных мероприятий.

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В администрации президента Молдовы также подтвердили, что Майя Санду постоянно поддерживает связь со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Наши компетентные органы работают над обеспечением безопасности страны и используют всю информационную поддержку партнеров, чтобы предусмотреть и предотвратить любые попытки подрыва нашего государства", – заявили там.

Российские планы в отношении Молдовы

В четверг президент Зеленский во время визита в Брюссель рассказал, что украинская разведка добыла планы Кремля касательно дестабилизации ситуации и захвата власти в Молдове. Эти сведения Киев тут же передал Кишиневу.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что ей не о чем говорить с российским руководством. Она не видит возможности поддерживать с РФ конструктивные отношения из-за полномасштабного вторжения в Украину.

А вот в Москве прозрачно намекают, что намерены заняться Молдовой, как только у них будет такая возможность.

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