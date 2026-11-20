Несмотря на выход новых моделей, Galaxy Watch 6 по-прежнему остается наиболее рациональной покупкой для большинства пользователей Android.

Несмотря на выход актуального флагмана Samsung Galaxy Watch 9, трехлетняя модель Galaxy Watch 6 остается наиболее рациональной покупкой для большинства пользователей Android. К такому выводу пришел журналист Android Police, протестировав оба устройства в повседневных сценариях и во время пробежек.

На бумаге Galaxy Watch 9 выглядят заметным шагом вперед: они оснащены более шустрым чипсетом Snapdragon, увеличенным аккумулятором и продвинутыми алгоритмами оценки здоровья, такими как Heart Health Score, Fitness Index и Energy Score. Эти инструменты превращают сухие показатели в подробные рекомендации по восстановлению и тренировкам, что полезно при подготовке к соревнованиям.

Но для повседневного использования и любительского спорта возможности Galaxy Watch 6 практически не уступают новинке. Часы обеспечивают:

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точный GPS-трекинг маршрутов без необходимости брать с собой смартфон;

мониторинг пульса, уровня стресса, качества сна и измерение артериального давления;

отслеживание более 90 видов тренировок с автоматическим распознаванием бега, ходьбы и езды на велосипеде;

полноценную работу со звонками, сообщениями, уведомлениями и управлением музыкой.

Еще один аргумент в пользу Galaxy Watch 6 – автономность. Несмотря на более емкие батарейки в новых часах, на реальном времени работы это не сказалось. В обоих случаях производитель обещает до 40 часов работы с выключенным постоянно активным экраном и до 30 часов с включенным Always On Display.

Однако главное преимущество устаревшей модели – стоимость. На старте продаж разрыв между поколениями оценивался в $80, но к концу 2026 года разница стала куда ощутимее.

Актуальные Galaxy Watch 9 продаются по полной цене – $379,99 за версию 40 мм и $409,99 за 44 мм. В то же время Galaxy Watch 6 можно найти на Amazon примерно за $180 и $218 соответственно (а по акциям – от $124). Таким образом, экономия составляет около $192–200. Единственным исключением автор называет фирменные программы трейд-ин Samsung, по которым стоимость Watch 9 при сдаче старого устройства можно снизить до $129,99.

Несмотря на возраст, Galaxy Watch 6 остаются вполне актуальными и в плане программного обеспечения. Связка двухъядерного чипсета Exynos W930, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ хранилища по-прежнему уверенно справляется с интерфейсом, приложениями Samsung и сервисами Google – особенно после обновления часов до Wear OS 6 (One UI 8 Watch).

По мнению Android Police, переплачивать за Galaxy Watch 9 стоит только тем, кому важны максимальная скорость работы интерфейса, более долгий цикл поддержки и углубленная спортивная аналитика. Во всех остальных случаях Galaxy Watch 6 предлагают тот же базовый опыт вдвое дешевле.

Ранее эксперты назвали 4 модели смарт-часов, которые не стоят своих денег в 2026 году. Причины разные – слабые "умные" функции, неточная работа датчиков, плохая автономность или просто неудачное соотношение цены-возможностей.

В прошлом году на рынке появился первый Android-смартфон, полноценно работающий с Apple Watch. Хотя для использования часов их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

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