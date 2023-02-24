Президент Украины отмечает, что теоретическое уменьшение поддержки Украины со стороны США приведет к потере НАТО и влиятельности в мире.

Если международные партнеры сократят активную поддержку Украины в войне, это приведет к Третьей мировой войны, поскольку Россия потом нападет на страны НАТО с целью оккупации других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

В частности, журналист американского телеканала ABC спросил у Зеленского, что он может сказать американцам, которые, по результатам опросов, все больше считают, что США оказывают слишком большую поддержку Украине.

Президент сначала выразил благодарность всем американцам за поддержку Украины и в то же время подчеркнул, что нельзя ее уменьшать.

"Тому проценту американцев, который, как вы сказали, увеличивается, я могу сказать только одно: если они не изменят своего мнения, если они нас не поймут, если они не будут поддерживать Украину – они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность Соединенных Штатов Америки. Они потеряют лидерские позиции, которые абсолютно справедливы, которые есть в мире. И они потеряют поддержку государства, в котором 40 миллионов человек. В котором миллионы детей. Неужели американские дети другие, чем наши? Неужели американцы не любят то же, что и мы? Неужели мы такие разные? Я уверен, что нет", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что иногда звучат такие сообщения, которые являются опасными. Он добавил, что если политики поднимают вопрос уменьшения поддержки Украины, то избиратели, которые выбирали этих политиков, слышат такие сообщения.

"Нельзя быть такими неосторожными. Кто хочет Третью мировую войну? Неужели хотят рискнуть? Америка никогда не бросит государства НАТО. Никогда. И если произойдет так, что Украина не выдержит из-за тех или иных мнений, из-за ослабления той или иной помощи, Россия придет в государства НАТО. Так произойдет. Они придут в Прибалтику. Они зайдут и захватят Прибалтику. Так произойдет. И тогда Соединенные Штаты Америки будут отправлять своих сыновей и дочерей так, как мы отправляем сегодня своих. И они будут воевать, потому что это НАТО. И будут погибать. Не дай Бог, потому что это страшное горе. Я желаю Соединенным Штатам Америки только мира и поддержки Украины", - подчеркнул Зеленский.

Пресс-конференция Зеленского 24 февраля 2023

Напомним, в эти минуты президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов он отметил, что теоретически не думает о переговорах с Россией о прекращении войны. Президент стремится привлечь к формуле мира страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай.

Также глава государства отметил, что Украина способна победить в российско-украинской войне уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя.

Зеленский прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о том, что России нельзя наносить разгрома. По мнению президента, необходимо сконцетрироваться на большем давлении и санкциях, чтобы заставить российские элиты навести порядок в своей стране. Зеленский отметил, что ему "все равно", что будет с будущим России.

Кроме этого, глава государства сказал, при каких условиях Украина может сказать России, в каком формате "будем дипломатически ставить точку". Зеленский подчеркнул, что Россия должна выйти с территории Украины, прекратить наносить удары по ее территории и убивать гражданское население.

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