Он считает, что нейтралитет не защитит в случае нападения.

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья.

В интервью tv8.md он призвал не игнорировать существование реальной опасности эскалации военных или гибридных операций. "Мы должны позаботиться об опасностях дестабилизации, общественных беспорядков, нападений на некоторые институты, гибридной войны, дезинформации, нагнетания тревоги в обществе, межэтнической ненависти, которая создает условия для дестабилизации в стране, и институты работают над тем, чтобы эти риски не материализовались", - заявил он.

В ходе шоу он сказал, что Молдова должна отточить свою обороноспособность до такой степени, чтобы любому агрессору было очень сложно или очень дорого напасть на нее. При этом Речан назвал нейтралитет - не более чем "инструментом внешней политики".

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"В Республике Молдова у нас идет гибридная война, где Москва пытается захватить демократические процессы, европейский курс, и мы не можем делать вид, что опасности нереальны, что нам не нужно укреплять наши возможности для защиты страну. Мы объявили себя нейтральными, а это значит, что нас никто не тронет, но если кто-то попытается подойти к нам, что мы будем делать, брать сумки и бежать? (...) Мы взяли на себя этот нейтралитет, мы внесли его в Конституцию, но российская армия и сегодня находится в приднестровском регионе", - добавил он.

По словам премьера, левый берег Днестра необходимо демилитаризовать "путем вывода российских войск и демилитаризации", после чего необходимы экономическая и социальная интеграция граждан.

"Это зависит от нескольких вещей, но в какой-то момент это будет решено. Мы находимся в периоде геополитических тектонических движений", - добавил он.

Ситуация в Молдове

Напомним, что ранее президент Владимр Зеленский заявил, что Украине известно о планах Кремля по захвату власти в Молдове. Украинская разведка поделилась этими планами с ними.

Позднее президент Майя Санду подтвердила это, отметив, что РФ хочет совершить государственный переворот с помощью протестов "оппозиции" и людей с военной подготовкой.

Как известно, правительство Молдовы де-факто не контролирует Приднестровье с 1992 года. В июле МИД страны не разрешило въезд российским военным, базирующимся в Приднестровье.

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