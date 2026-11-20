Сам факт приглашения в Москву ещё не свидетельствует о готовности Кремля прекратить войну.

Европа не должна отказываться от предложения российского диктатора Владимира Путина провести переговоры в Москве о прекращении войны против Украины, но должны быть реальные шаги по прекращению огня.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Варшаву, сообщает немецкое издание Spiegel. "Отклонить приглашение в Москву было бы абсолютно неправильным сигналом. Мы должны вести диалог. Только тот, кто ведет переговоры, в конечном итоге может добиться результатов", – подчеркнул глава немецкого оборонного ведомства.

В то же время он подчеркнул, что сам факт приглашения в Москву еще не свидетельствует о готовности Кремля прекратить войну. Решающее значение будут иметь не заявления и дипломатические инициативы, а конкретные результаты.

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"Если он сейчас пошлет первые сигналы и пригласит европейцев приехать в Москву, то это будет одобрено во всех отношениях. Однако, в конечном итоге, важны не заявления и приглашения, а результаты. Прекращение огня – один из них", – сказал Писториус.

В то же время он предостерег от сценария, при котором переговоры будут затягиваться или использоваться лишь в качестве дипломатической декорации, в то время как российские атаки на Украину будут продолжаться и люди будут гибнуть.

"Чтобы изучить этот вопрос, мы должны поговорить друг с другом".

Кроме того, он добавил, что опыт последних лет показал, что все заявления или намеки Путина так и не воплотились в жизнь в Украине. Теперь вопрос лишь в том, чтобы ждать и вести переговоры, но не откладывать этот вопрос на потом.

Позиция Украины

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность компромиссов на переговорах с Россией.

По его словам, вопрос территорий нельзя рассматривать как чисто техническую составляющую мирных соглашений. Для украинцев это вопрос суверенитета, безопасности и будущего государства, а любые компромиссы должны учитывать позицию украинского народа.

Также он подчеркнул, что Путин весь год отказывается от всех предложений по деэскалации и прекращению огня.

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