Ветеринары провели животному ультразвуковое обследование и колоноскопию, но эти процедуры не помогли.

В зоопарке Цинциннати в американском штате Огайо умерла девятилетняя бегемотиха Фиона, известная далеко за пределами США. Как пишет "Медуза", животное стало настоящей звездой социальных сетей и собрало тысячи поклонников в разных странах мира.

Причиной смерти стал посторонний предмет, попавший в ее организм. Более недели назад Фиона проглотила вязаную шапку одного из посетителей, случайно оказавшуюся в вольере. По данным зоопарка, кто-то подбросил шапку в воздух, она зацепилась за потолочный вентилятор, а тот забросил ее в вольер с бегемотами через небольшое отверстие над смотровыми окнами.

Сначала животное чувствовало себя нормально, однако через несколько дней у нее начал снижаться аппетит. Сотрудники зоопарка пытались стимулировать Фиону к приему пищи, надеясь, что шапка пройдет через пищеварительную систему естественным путем. Для этого даже одолжили на местной конной ферме виброплатформу. Бегемотку поощряли вставать на нее, рассчитывая, что вибрация поможет продвинуть инородный предмет дальше по пищеварительному тракту.

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Ветеринары также провели Фионе ультразвуковое обследование и колоноскопию, но эти процедуры не помогли обнаружить шапку. В зоопарке заявили, что медицинский персонал испробовал все возможные способы помочь животному, однако извлечь инородный предмет не удалось.

Ветеринары объяснили, что определить точное местонахождение шапки в организме бегемотихи чрезвычайно сложно. Операция также была невозможна. В частности, бегемотов трудно вводить в наркоз, а особенности их пищеварительной системы дополнительно затрудняли вмешательство. У этих животных многокамерный желудок, приспособленный к перевариванию растительной пищи.

"Сейчас мы в шоке. Мы не ожидали такого исхода. Она боролась, пока у нее оставались силы", – сказал директор зоопарка Цинциннати Дэйв Дженике.

В феврале 2027 года Фионе должно было исполниться десять лет. Она родилась в феврале 2017 года преждевременно и имела рекордно низкий вес – около 13 килограммов. Для сравнения: новорожденные бегемоты обычно весят около 45 килограммов.

Первые месяцы жизни животное провело в специальном вольере под круглосуточным присмотром. Сотрудники зоопарка объединились в команду Team Fiona ("Команда Фионы"), чтобы выхаживать малышку. Они помогали ей учиться ходить и плавать, а также вели блог, в котором регулярно рассказывали о ее успехах.

После рождения Фионы зоопарк запустил специальную кампанию и начал продавать сувениры с ее изображением. Полученные средства направлялись на уход за бегемотихой. Впоследствии название команды, которая заботилась о ней, превратилось в отдельный бренд.

В социальных сетях ежедневно появлялись новости о Фионе. По хэштегу #TeamFiona за ее жизнью следили тысячи людей, а сама бегемотка обрела целую армию поклонников. Она также стала одной из причин, по которым в зоопарк Цинциннати приезжали посетители из разных уголков мира.

Другие смерти известных животных

Напомним, в прошлом году умер всемирно известный карликовый шимпанзе по имени Канзи. Говорили, что 44-летний самец бонобо умел понимать человеческую речь и даже по-своему общался с людьми. У шимпанзе были проблемы с сердцем. В день смерти обезьяна сначала вела себя, как всегда, весело и не проявляла никаких признаков дискомфорта или болезни. Канзи съел свой завтрак и провел утро, гоняясь за Теко по башне. Затем Канзи и Ньота прилегли для сеанса груминга, вскоре после этого люди заметили, что Канзи не реагирует.

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