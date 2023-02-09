Украина немедленно сообщила в Кишинев о полученных разведданных.

Украинская разведка добыла план Кремля по захвату власти в Молдове. Эта информация немедленно была передана президенту Молдовы Майе Санду. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского совета в Брюсселе.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове", – сообщил он.

По словам Зеленского, добытые украинской разведкой документы показывали, кто, когда и каким способом должен был расшатать ситуацию в Молдове и сменить власть в стране.

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"Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы. Но мы увидели, что они собираются делать. Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности в Европе", – сказал президент.

Война в Украине – ситуация вокруг Молдовы

Власти Молдовы не скрывают, что ждут победы Украины в войне, чтобы начать деоккупацию Приднестровья. Кишинев рассчитывает, что после поражения в Украине Россия начнет выводить войска из Приднестровья.

Президент Молдовы Майя Санду прямо заявила, что Кишиневу не о чем говорить с агрессором. Она не видит возможности поддерживать с РФ конструктивные отношения из-за полномасштабного вторжения в Украину.

При этом в Москве довольно прозрачно намекают, что имеют планы на Молдову. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Молдова попала под влияние Запада.

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