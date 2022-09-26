Президент России вытравил в себе все человеческие качества, полагает оппозиционер.

Российский президент Владимир Путин начал бы ядерную войну, если бы мог выжить в своих личных бункерах.

Глава РФ вытравил в себе все человеческие качества, поделился мнением бывший депутат Госдумы, оппозиционер Геннадий Гудков в эфире "Фейгин Live".

"Я глубоко убежден и уверен, я, конечно, могу ошибаться, как любой человек, но я лично убежден и уверен, что если бы Путин мог бы начать ядерную войну, но ему его бы личные бункеры позволяли бы ему выжить, он бы начал…", - считает политик.

Ядерный шантаж России – что нужно знать

Российские власти уже не раз угрожали применить свое ядерное оружие, чтобы добиться целей по Украине.

Владимир Путин 21 сентября снова прибег к ядерным угрозам - говорил, что РФ использует все имеющиеся средства, если якобы появится "угроза ее территориальной целостности".

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что ядерные угрозы со стороны лидера России не являются блефом, а что это "первые шаги подобного шантажа".

По мнению вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, ЕС должен серьезно отнестись к ядерным угрозам Путина.

В американской газете The New York Times вышла статья, в которой говорится, что президент РФ может пустить в ход тактическое ядерное оружие.

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