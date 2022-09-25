По словам президента Украины, необходимо продолжать давить на главу государства-агрессора.

Ядерные угрозы президента России Владимира Путина — это не блеф, а первые шаги подобного шантажа. Мир сейчас сдерживает главу государства-агрессора и должен продолжать давить на него, не позволяя использовать похожую риторику.

Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

"Он (Путин — УНИАН) хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Нам нужно продолжать оказывать на него давление и не позволять ему продолжать", — заявил Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что Россия в ядерном шантаже опирается не только на свой арсенал. Она также использует оккупацию Запорожской АЭС и пуски ракет над Южноукраинской АЭС, как рычаги давления.

Ядерные угрозы России: актуальная информация

В своем обращении касательно объявления "частичной" мобилизации 21 сентября Путин разразился ядерными угрозами в сторону западных государств: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

НАТО и США, в частности, предупредили Россию о серьезных последствия в случае ядерного удара. Оппозиционер Марк Фейгин считает, что после этого Альянс введет свои войска в Украину.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель призвал страны Европейского Союза серьезно относиться к ядерным угрозам Путина.

Шантаж РФ продолжился сегодня, 25 сентября, когда министр иностранных дела державы-агрессора Сергей Лавров заявил о распространении ядерной доктрины на территории, которые Россия хочет аннексировать по результатам фейковых "референдумов".

Аналитик фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" Мария Золкина считает, что РФ может разместить ядерное оружие на временно оккупированных территориях Украины.

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