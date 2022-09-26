Пока нет доказательств того, что РФ готовит тактическое ядерное оружие.

Президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, но пока нет доказательств того, что он перемещает это оружие или готовит такой удар.

Об этом пишет издание The New York Times.

По мнению представителей из администрации США, Путин может применить ядерное оружие в ходе демонстрационного взрыва над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины.

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Эксперты считают, что вряд ли президент РФ решится на это, учитывая реакцию со стороны Запада и союзников Москвы, таких как Китай и Индия. Последние озвучили свою самую жесткую критику в отношении применения ядерного оружия российским диктатором.

Ядерные угрозы Путина: что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

Шантаж РФ продолжился 25 сентября, когда министр иностранных дел державы-агрессора Сергей Лавров заявил о распространении ядерной доктрины на территории, которые Россия хочет аннексировать по результатам фейковых "референдумов".

США предупредили Россию о "катастрофических последствиях" в случае применения ядерного оружия по Украине.

Владимир Зеленский заявил, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина - это не блеф, а первые шаги подобного шантажа. По его убеждению, мир сейчас сдерживает главу государства-агрессора и должен продолжать давить на него, не позволяя использовать похожую риторику.