Бербок неоднократно подтверждала свою жесткую позицию по отношению к России.

Министерство иностранных дел Германии возглавит сопредседатель партии Зеленых Анналена Бербок.

Об этом в Twitter 25 ноября написал и. о. министра иностранных дел Гайко Маас.

"Поздравляю, дорогая Анналена Бербок! Когда вы станете министром иностранных дел, ведомство впервые возглавит женщина. Спустя 151 года – самое время! Представлять Германию в мире – это и честь, и вызов. Всего наилучшего!" – обратился Маас к своей преемнице.

Как пишет DW, Бербок во время предвыборной кампании неоднократно подтверждала свою жесткую позицию по отношению к России, а на днях выразила солидарность с организацией "Мемориал", которую хотят ликвидировать российские власти.

Читайте такжеБайден собирается провести переговоры с Зеленским и ПутинымБербок также известна тем, что выступает против проекта "Северный поток-2" и недавно призвала не выдавать лицензию на его эксплуатацию.

В то же время, как отмечают журналисты, до вступления в должность Бербок все же пришлось несколько ослабить критику российского газопровода, что подтверждает коалиционное соглашение новых властей ФРГ.

Бербок поддерживает стремление Украины к вступлению в ЕС, но только после деоккупации отдельных частей Донбасса и Крыма. Кроме того, новая глава немецкого МИД считает пока "нереалистичными" амбиции Украины стать членом НАТО.

Позиция новой коалиции Германии

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение.

В соглашении отмечается, что новое правительство будет поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также Германия намерена углубить энергетическое партнерство с Украиной, в частности в отраслях возобновляемых источников энергии, производства водорода.

Кандидатом на пост канцлера ФРГ является Олаф Шольц (СДПГ).

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Автор: Яна Ставская