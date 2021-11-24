Новость о том, кто станет преемником Меркель, официально сообщат на пресс-конференции в Берлине.

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Три партии, прошедшие в Бундестаг, договорились о создании правящей коалиции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место. В частности, они опередили христианских демократов, с которыми сейчас формируют правительство.

Читайте такжеМакрон наградил Меркель орденом Почетного легиона (фото)В состав новой коалиции вместе с социал-демократами войдут "Зеленые" и Свободная демократическая партия.

О распределении министерств и о том, что Шольц возглавит правительство, объявят в 16:00 по киевскому времени на пресс-конференции в Берлине.

Блок христианских демократов, в составе которого состоит канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.

Хотя полномочия Меркель официально прекратились, она продолжает выполнять свои обязанности до того, как не будет сформировано новое правительство.

Как сообщал УНИАН, Ангела Меркель после ухода со своего поста больше не планирует заниматься политикой.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель сообщение об окончании ее полномочий.

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Автор: Марта Гичко