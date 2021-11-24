Власть готова к конструктивному диалогу с Россией, но уважает интересы партнеров в Восточной Европе.

Новая правящая коалиция в Германии требует от России немедленно прекратить войну на Донбассе и вернуть незаконно аннексирован Крым Украине. В то же время она выступает за тесное сотрудничество с Москвой.

Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения, информирует Spiegel.

Новые власти Германии готовы к конструктивному диалогу с Россией, но уважают и интересы партнеров в Восточной Европе.

Читайте такжеГермания настаивает на возвращении России за стол переговоров в "нормандском формате""Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятию ответных санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений. Мы за решение замороженных конфликтов в регионе", - говорится в соглашении.

Коалиция заявила о желании тесно сотрудничать с Москвой в энергетических вопросах и решении глобальных проблем, но раскритиковала ограничения гражданских и демократических свобод в России.

В соглашении декларируется намерение запустить безвизовые поездки между Германией и Россией для молодежи до 25 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Германии назвали имя нового канцлера. Им стал социал-демократ Олаф Шольц.

Три партии, прошедшие в Бундестаг, договорились о создании правящей коалиции. В ее состав вместе с социал-демократами вошли "Зеленые" и Свободная демократическая партия.

Ангела Меркель после ухода со своего поста больше не планирует заниматься политикой.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий.

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Автор: Марта Гичко