Глава государства также считает, что благодаря Германии Украина могла бы обеспечить свою энергобезопасность и получить договоренности с Россией о продолжении транзита газа.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что новый канцлер Германии будет иметь четкую позицию относительно членства Украины в Евросоюзе и не будет бояться реакции государств, которые против этого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

На вопрос журналистов о том, что он ожидает от нового немецкого правительства, он ответил следующим образом: "Знакомства".

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Зеленский отметил, что во время вчерашнего телефонного разговора Ангела Меркель заявила ему, что, по ее мнению, политика нового правительства будет неизменной.

По мнению Зеленского, политика нового правительства должна быть еще лучше, чем была, однако это уже станет предметом переговоров президента Украины с новым канцлером Германии.

"Я ожидаю как любой прогрессивный человек предметных вещей и результатов, которые бы нам очень сильно помогли. И экономических, и в энергетической безопасности и энергетической независимости Украины", - рассказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что ожидает от Германии мощной санкционной политики, пока Украине не вернут ее территории, гарантий относительно газа и других энергоресурсов, а также максимального давления на Россию по прекращению войны на Донбассе.

"Я очень хотел бы, чтобы была практическая реализация энергетической безопасности Украины... Я хотел бы, чтобы мы могли рассчитывать на эту помощь. Я хотел бы, чтобы "Северный поток" был не просто оружием России и не просто бизнесом между некоторыми странами Европы, учитывая Германию", - сказал президент.

Он в очередной раз напомнил, что "Северный поток-2" - это еще один ресурс, который Россия может использовать в переговорном дипломатическом процессе между нашими странами.

Глава государства также считает, что благодаря Германии Украина могла бы обеспечить свою энергобезопасность и получить договоренности с Россией о продолжении транзита газа.

По словам Зеленского, Германия и Франция являются ключевыми странами в ЕС.

"Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер Германии был более четким относительно членства Украины в ЕС и не боялся обратной реакции других государств, которые против этого", - подчеркнул он.

Президент также считает, что с новым канцлером Германии у него будут "нормальные отношения".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение.

В соглашении отмечается, что новое правительство будет поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также Германия намерена углубить энергетическое партнерство с Украиной, в частности в отраслях возобновляемых источников энергии, производства водорода.

Кандидатом на пост канцлера ФРГ является Олаф Шольц (СДПГ).

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Автор: Антонина Доломанжи