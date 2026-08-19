Нацбанк усилил гривню к доллару: официальный курс валют на 20 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,87 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 20 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,70 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,87 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,71/44,74 грн/долл., а к евро – 51,89/51,91 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 августа не изменился и составлял 45,03 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,55 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 3 копейки и составил 52,15 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,54 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 9 копеек и составил 44,90 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составил 52,10 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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