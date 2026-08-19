В Украине изменили систему поддержки лиц с инвалидностью: как это коснулось выплат

Среди ключевых новшеств - введение базовой величины для расчета выплат в размере не менее 4 тыс. грн.

Верховная Рада приняла закон о государственной поддержке и повышении социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью.

Речь идет о внесении изменений в закон "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" относительно формирования комплексной государственной поддержки и повышения социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью (№ 14191).

Так, закон предусматривает введение базовой величины – нормативного денежного показателя, применяемого для определения размеров государственных социальных пособий.

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Размер базовой величины, начиная с 2027 года, будет устанавливаться в законе о Государственном бюджете на соответствующий год и не может быть меньше 4 тыс. грн.

Законом предусмотрено, что государственная социальная помощь назначается и выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 200 % размера базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства I группы – 200 % размера базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства II группы – 100 % размера базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства III группы – 75 % от размера базовой величины.

Кроме того, лицам с инвалидностью с детства I группы устанавливается надбавка на уход за ними в размере:

лицам с инвалидностью с детства, отнесённым к подгруппе А I группы, – 200 % от размера базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы, – 100 % размера базовой величины.

Среди прочего, одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которым установлена потребность в постоянном уходе, надбавка на уход за ними устанавливается в размере 75% от базовой величины.

Комбинированная социальная услуга раннего вмешательства

В то же время одной из ключевых нововведений закона стало введение комбинированной социальной услуги раннего вмешательства, которая предусматривает работу социального менеджера и мультидисциплинарной команды, которые совместно с семьей будут формировать индивидуальный план поддержки ребенка и его семьи. В него будут входить: обучение родителей, консультации по уходу за ребенком, его развитию, социализации и адаптации к жизни.

Получателем этой услуги станет семья с ребенком в возрасте от рождения до четырех лет, у которого имеются нарушения развития или риск возникновения таких нарушений.

Финансирование социальных услуг

Предполагается, что комплексная услуга раннего вмешательства будет финансироваться за счет госбюджета, а социальные услуги, определенные в индивидуальном плане семьи, также будут оплачиваться государством в течение первых пяти лет действия закона. После этого их финансирование постепенно перейдет к органам местного самоуправления.

Закон также предусматривает возможность закупки социальной услуги по комплексному развитию и уходу за ребенком, а также право родителей, в семье которых родился ребенок с инвалидностью, один раз в год воспользоваться двухнедельным временным отдыхом. В совокупности с денежными выплатами такая модель поддержки будет обеспечивать семьям помощь в размере от 20 до 71 тыс. грн в месяц в зависимости от индивидуальных потребностей.

Устройство детей в детские сады

Как сообщал УНИАН, на Портале услуг Киева родители теперь смогут просматривать очередь в детские сады. В частности, это позволяет видеть, сколько заявлений уже подано в каждый детский сад, в какие группы и сколько там есть свободных мест.

Ранее родители могли видеть только свое место в очереди в выбранное учреждение. Эта информация не давала полного представления о перспективах зачисления, поскольку группы в детских садах комплектуются отдельно в зависимости от возраста детей – ясельные, младшие, средние и старшие.

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