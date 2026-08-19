NASA показала кратер от падения ракеты SpaceX на поверхности Луны (фото)

Учёные утверждают, что выбрасывать космический мусор на Луну – законно.

Новые снимки NASA показали свежий кратер на поверхности Луны, образовавшийся после падения части ракеты Falcon 9 компании SpaceX в начале августа. Об этом пишет CNN.

Речь идет о верхней ступени ракеты Falcon 9, запущенной 15 января 2025 года. Она вывела на траекторию к Луне два коммерческих посадочных аппарата. После старта первая ступень ракеты, использовавшаяся для разгона, вернулась на Землю, тогда как верхняя ступень продолжила движение вместе с полезной нагрузкой.

По завершении миссии SpaceX намеренно оставила верхнюю ступень в космосе. Однако впоследствии из-за особенностей орбитальной динамики она оказалась на траектории столкновения с Луной. Падение произошло 5 августа.

Видео дня

Космические агентства и исследователи начали искать возможность получить изображения места удара. Одним из первых его зафиксировал телескоп Европейской южной обсерватории, расположенный на территории Чили. Вскоре собственные снимки до и после столкновения опубликовал корейский лунный орбитальный аппарат Danuri.

NASA сообщило, что совместно с Корейским аэрокосмическим управлением (KASA) использовало предварительные данные "Данури", чтобы направить узкоугольную камеру на борту аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) непосредственно на район падения. В результате американское агентство получило более подробные снимки, которые обнародовало во вторник.

"Чтобы получить изображения удара, инженеры наклонили космический аппарат так, чтобы его камеры каждый раз направлялись на кратер, когда LRO пролетал примерно в 100 км над Луной со скоростью 1,6 км в секунду", – говорится в сообщении NASA.

По данным агентства, LRO облетает Луну от полюса до полюса примерно каждые два часа. В то же время исследователям пришлось ждать шесть дней, пока орбита аппарата снова не совпала с местом падения. Даже после этого полученные данные требовали дополнительной обработки.

Точность во время съемки имела критическое значение. NASA отметило, что задержка всего на 10 секунд могла сместить кратер примерно на 16 километров за пределы кадра.

В итоге аппарату удалось зафиксировать свежий кратер диаметром около 18 метров.

Несмотря на то что падение фрагмента ракеты на Луну изначально не планировалось, исследователи NASA не считают его опасным для лунной поверхности и тем более для Земли.

"Это не то, что нас действительно беспокоит. На самом деле это технически приемлемый и безопасный способ утилизации оборудования на низкой лунной орбите", – рассказала эксперт NASA по исследованию Луны Келси Янг.

В то же время ученые планируют использовать последствия столкновения для дальнейшего изучения Луны. Янг подчеркнула, что наблюдения за ударом помогут исследователям лучше понять ее поверхность, а также подготовиться к защите будущих астронавтов и космической инфраструктуры.

"Луна постоянно подвергается ударам: метеоритов, астероидов, комет", – отметила учёная.

Исследование космоса

Как писал УНИАН, комета Галлея достигнет перигелия 28 июля 2061 года, и для большинства современных людей это будет единственная возможность увидеть её вживую. Период наблюдений продлится дольше, ведь сближение с Солнцем вызовет активное выделение газа и пыли, образование хвостов. Условия в 2061 году будут более благоприятными, чем в 1986-м, когда комету было трудно наблюдать.

Также мы рассказывали, что космический аппарат "Вояджер-1", запущенный в 1977 году, остается самым удаленным от Земли аппаратом, созданным человеком. И он продолжает передавать данные из межзвездного пространства. Зонд питается от радиоизотопных генераторов и может оставаться на связи примерно до 2036 года, обеспечивая уникальные измерения там, где еще не работал ни один другой космический аппарат.

Вас также могут заинтересовать новости: