До 60 тысяч гривень: какие зарплаты предлагают работникам агросферы в Украине

Самая высокая медианная зарплата у комбайнеров.

В Украине заметно выросли зарплаты в агросфере. Медианная заработная плата в сфере сельского и лесного хозяйства составляет 32 500 гривень, а в прошлом году она была на уровне 22 000 грн, то есть за год увеличилась почти на 48%.

По результатам исследования "OLX Работа", которое имеется в распоряжении УНИАН, самая высокая медианная зарплата среди проанализированных профессий у комбайнеров – 60 тыс. грн.

Отмечается, что далее следуют лесники – 48 750 грн, сезонные работники и сборщики ягод – 37 500 грн, трактористы – 36 250 грн, пилорамщики и распиловщики – 33 750 грн.

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Медианная зарплата агрономов составляет 31 500 грн, садоводов и механизаторов – около 30 тыс. грн. Рабочие и разнорабочие могут рассчитывать в среднем на 23 500 грн, а фермеры – на 21 500 грн.

В каких профессиях зарплаты выросли втрое

Наиболее заметно за последний год изменилась оплата сезонной работы. Медианная зарплата сезонного работника или сборщика ягод выросла с 12 125 грн в 2025 году до 37 500 грн в 2026 году – то есть более чем втрое.

Аналогичная динамика наблюдается среди пилорамовщиков и распиловщиков: медианная зарплата увеличилась с 12 500 грн до 33 750 грн – почти в 2,7 раза.

Заметно выросла и оплата труда трактористов – на 45% – с 25 000 до 36 250 грн. Зарплата разнорабочих увеличилась примерно на 18% – с 20 000 до 23 500 грн, а лесников – на 15% – до 48 750 грн.

Эксперты объяснили, что наиболее заметно оплата труда растет именно там, где работодателям необходимо привлекать работников в сезон или заполнять вакансии, требующие конкретных практических навыков.

В каких областях больше всего вакансий

Среди проанализированных регионов больше всего актуальных вакансий в сфере сельского и лесного хозяйства зафиксировано в Киевской области – 75.

Значительно меньше, но также заметное количество предложений имеется в Днепропетровской и Полтавской областях – по 33 вакансии. В Одесской области работодатели разместили 29 вакансий, а в Житомирской – 21.

Далее следуют Черниговская область с 17 вакансиями, Сумская – с 16, Черкасская – с 14 и Харьковская – с 12.

Что происходит с зарплатами в агросфере

Эксперты платформы отметили, что рост медианной зарплаты в сфере почти на 48% за год свидетельствует о том, что конкуренция за работников влияет и на уровень оплаты труда. Особенно заметно это в сезонных и рабочих профессиях, где потребность в кадрах может резко возрастать в определенные периоды года.

В то же время разница между зарплатами отдельных специалистов остается значительной: медианная оплата зависит от квалификации, специфики работы, сезонности и спроса на конкретных работников. Именно поэтому в отдельных профессиях зарплаты за год выросли на десятки процентов, а в сезонных – даже в несколько раз.

Работа в Украине – последние новости

В мае росло количество объявлений о сезонной и временной работе. Больше всего вакансий по сезонной работе тогда наблюдалось для разнорабочих с медианной зарплатой 18,7 тысячи гривень.

В сезон отпусков обычно растет сектор сезонной работы. По данным исследования "OLX Работа", в начале лета в Украине спрос на сезонную работу был высоким в Одессе, а в Карпатах – ниже.

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