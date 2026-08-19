Возле Чернобыльской АЭС заметили бурого медведя (видео)

В комментариях к видео пользователи отметили, что медведь "упитанный".

Возле Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) заметили бурого медведя. Об этом в соцсети сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Шанс увидеть бурого медведя в Чернобыльском заповеднике невелик, но никогда не равен нулю", – отметили в заповеднике.

На коротком видео, которое выложил заповедник, видно, что крупный медведь проходит мимо камеры. В комментариях пользователи восхищаются животным и отмечают, что медведь "вгодованный".

Также в комментариях обсуждается возможность того, что медведь пришел на Чернобыльскую АЭС из соседней страны. Как известно, в Украине бурый медведь обитает преимущественно в пределах Карпат, а также изредка встречается на Полесье, куда отдельные особи приходят с соседних территорий Беларуси.

Животные возле Чернобыльской АЭС

Как сообщал УНИАН, ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике были зафиксированы редкие виды рыб. В частности, в ходе исследований было зарегистрировано несколько видов, занесенных в Красную книгу Украины, а именно язь и ерш-носарь.

Кроме того, исследователи зафиксировали в заповеднике интересный момент: диких кабанов, которые вплавь преодолевают реку Припять. На видео можно увидеть, как два крупных животных уверенно перемещаются по водоёму.

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