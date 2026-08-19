Журналистка испытала на себе популярный тренд 'мини-туризма': что с ним не так

Эксперт была немного разочарована концепцией, которую активно продвигают как альтернативу чрезмерному туризму.

Чрезмерный туризм стал настоящим проклятьем для многих популярных городов. С одной стороны, толпы туристов отправляют жизнь местных жителей и разрушают местные достопримечательности, а, с другой стороны, лишают и самих путешественников возможности насладиться этими местами.

В результате, либо не желая видеть недовольные взгляды местных, либо стремясь избежать толп, туристы начинают искать альтернативные форматы для отдых. Один из них – так называемый Tiny Tourism ("крошечный" или "миниатюрный" туризм), пишет BBC Travel.

Эта концепция подразумевает полный отказ от традиционного формата путешествия – без посещения популярных достопримечательностей, а с погружением в повседневный образ жизни местных жителей и поиском локальных впечатлений.

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Тревел-журналистка издания Лора Холл вместе с дочерью решили испытать этот тренд на себе во время своего путешествия в ирландский Дублин, и в итоге пришли к неожиданному выводу.

"Этот контртренд отвергает переполненные места и "списки желаний" в пользу поиска небольших, гиперлокальных впечатлений. Принцип сводится к одному маленькому правилу: если вам кажется, что это сделал бы турист, не делайте этого", – написала она.

Путешественница признается, что изначально отнеслась к идее скептически. Дело в том, что, при всей привлекательности мини-впечатлений, вроде поиска локальных вкусов чипсов в супермаркетах или необычных кафе "только для местных", полный отказ от главных туристических изюминок города может лишить туристам полного букета впечатлений от поездки.

Холл вспоминает, что в первый день своего пребывания в Дублине они честно пытались придерживаться концепции "мини-туризма". Поначалу все шло хорошо: они скупились местными продуктами в супермаркете, изучили магазины подержанных вещей как альтернативу сувенирным лавкам и почувствовали облегчение, проходя мимо огромных очередей перед самими популярными музеями.

"Наше приключение в рамках "мини-туризма" начало разваливаться, когда мы забрели в аптеку, и пластыри, витамины и кремы ничем не отличались от того, что я нахожу в Копенгагене. Затем мы зашли в случайную закусочную с рыбой и картошкой фри на ужин и каким-то образом оказались в Темпл-Баре. Мы планировали избегать этой шумной зоны вечеринок площадью 28 акров, но музыка лилась из каждого паба на улице. Здесь чувствуется неподдельный ритм жизни – неудивительно, что сюда приезжают толпы. Мы заходим в несколько пабов и так хорошо проводим время, что избегать главных достопримечательностей начинает казаться неразумным", – рассказала она.

В последующие дни у них также возникали моменты, когда следовать концепчии не получалось (или не хотелось).

"В наш последний день меня не покидало ощущение, что чего-то не хватает. Придется признать: "Маленький туризм" хорош, но он не оправдал ожиданий. Посещение Дублина без осмотра его главных достопримечательностей было похоже на то, как если бы мы ели только гарниры в ресторане: нам все еще хотелось основного блюда", – пояснила эксперт.

Она согласилась, что иногда выход за рамки туристических клише города может быть хорошей идеей, но нет смысла исключать классические достопримечательности, которые подготовлены для посетителей и часто имеют такую ​​богатую историю.

"Я не хочу чувствовать себя плохо из-за того, что мне понравился Тринити-колледж и Темпл-Бар, и думаю, что другие люди тоже не должны. Почему бы вместо этого не попробовать "Средний туризм"? Осмотрите основные достопримечательности, а затем проведите день-два, наблюдая, выискивая детали и необычное очарование", – подытожила она.

Новые тренды в туризме

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, одним из главных туристических трендов 2026 года стало увлечение путешественников различными мастер-классами, вместо лежания часами на пляжах или танцев в ночных клубов до утра.

Вместе с тем, этим летом адская жара начала все чаще вынуждать туристов вести ночной образ жизни, поскольку днем находиться на улицах просто невозможно.

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